شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توافد الأطباء لمقر النقابة لحضور تأبين شهيدات حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مقر النقابة العامة للأطباء، منذ قليل، بدء توافد الأطباء، للمشاركة بحفل تأبين، الطبيبات الثلاثة شهيدات حادث المنيا، الدكتورة رانيا محرم ، الدكتورة سماح نبيل، الدكتورة نورا كمال، يأتى ذلك بالتزامن مع، بدء تنفيذ النقابة لقرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا، حيث تقدمت نقابة أطباء مصر، ويمثلها قانونا الدكتور حسين خيرى بصفته نقيب الأطباء، ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، و بلاغ النائب قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام.

واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الاداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتى تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أولمن لديها طفل اقل من سنتين.

أما بلاغ النيابة الادارية إلى المستشار عصام الدين محمد المنشاوى – رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد قيد برقم (3440لسنة 2020)، واشتمل على مخالفات ادارية تتمثل فى حال اعتذار أى من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأى سبب الى الإحالة للتحقيق أوالندب الى أى منطقة نائية متطرفة فى المحافظة وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ماحملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية فى محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب .

كان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إنه إنطلاقا من اهتمام النقابة فى تقديم الدعم والمساندة، لأهالى طبيبات المنيا، الثلاث شهيدات الطب الثلاثة، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتي وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضي أثناء قدومهن من المنيا الي القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ، فقد قررت النقابة العامة للأطباء دعم لأسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه، كما قررت دراسة حالات الطبيبات المصابات لتقرير الدعم الضرورى لكل منهم طبقا للحالة.

وأضاف الطاهر، أن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر دعم آخر لأسرة كل شهيدة بمبلغ خمسين ألف جنيه ، كما قرر دعم كل مصابة بمبلغ عشرة آلاف جنيه، بالإضافة إلى لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء قررت دعم أسرة السائق وأسرة التباع المتوفيان بالحادث بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه لكل منهم.

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