شكرا لقرائتكم خبر عن الحلزومة ..."تنمر مع سبق الإصرار" سخر منها ووصفها بالقزمة!! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التنمر هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف (في الغالب جسديا).

فالتنمر عادة يكون بأشكال مختلفة قد يكون لفظي أو جسدي أو حتى بالإيماءات يمكن أن يكون التنمر عن طريق التحرش الفعلى والاعتداء البدنى، أو غيرها من أساليب.

فى حلقة جديدة من برنامج الحلزومة جسد حازم عبد الصمد مقدم البرنامج شخصية المتنمر الذى فقد إنسانيته تماما ليصدم خطيبته "ساره طه" أنه لن يستطيع أن يكمل معاها حياته لأنها تعد من قصار القامة وأنه لا يتحمل هذا.

فيجتمع بها فى أحد الكافيهات رغبة فى إنهاء العلاقة بشكل به إهانة كبيرة لها، ليصل الأمر للمشادة بينهم ويستمر فى التنمر عليها أمام الجميع الأمر الذى استدعى الموجودين فى هذا المكان للتدخل لإيقافه.

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ولم يكتفي المتنمر بل ظل يتنمر عليها فى الشارع أمام الجميع ولكن فى هذه المرة كانت ردود الأفعال قاسية أكثر من أى مرة .

نجح حازم فى استفزاز الناس المارة فى الشارع بالرغم من أنها خطيبته ولكن الأمر تطلب تدخل قوى من الجميع الذين رفضوا معاملته لها والتنمر عليها ، الأمر الذى دل فإنه يبين نخوة وانسانيه المصريين وأننا شعب يعطى درسا فى الأخلاق، وإن كان هناك سلبيات فى مجتمعنا في مثل هذه الحالات كالتنمر أو التحرش فهي حالات سلبية خسيسة يرفضها المجتمع كله.

وفى نهاية الحلقة وجه مقدم الحلزومة رسالته المعتادة، قائلا فيها: اللى شوفناه ده نموذج حقيقى بيصادفنا كل يوم فى حياتنا، فى الشارع المواصلات وحتى عملنا، محتاجين نتعلم ثقافة الاختلاف، نتعلم كيف نتقبل بعض مهما كان طوله أو لونه أو حتى إعاقته ،،، لا للتنمر..