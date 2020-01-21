شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تحديث خريطة الترصد الحشرى لنواقل الأمراض فى 23 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من تحديث الخريطة الحشرية لنواقل الأمراض فى مصر باستخدام نظام "GIS" فى 23 محافظة، وتنفيذ حملتين كبرتين لمكافحة القوارض، بالإضافة إلى السيطرة على مسببات نواقل الأمراض بالمحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تنفيذ خطط للترصد الحشري النشط والمكافحة المتكاملة فى محافظة القاهرة، مشيرًا إلى دعم جميع مديريات الشئون الصحية بالمبيدات وأدوات الترصد الحشرى وملابس الوقاية الشخصية، كما تم دعمها بـ 75 جهاز ضباب محمل على سيارة لمكافحة الحشرات الطائرة، وفرق للترصد الحشرى، والانتهاء من إنشاء وتجهيز معمل حشرى لإجراء اختبارات PCR.

من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه في إطار خطة الوزارة للحفاظ على مصر خالية من مرض الملاريا تم صرف العلاج لـ 711 مسافرًا لدول يتوطن فيها المرض، كما تم فحص 84 ألفا و257 عينة دم بشرية عشوائية في إطار الترصد النشط للمرض وجاءت جميعها سلبية للمرض، مشيرًا إلى أنه تم توزيع بوسترات تعريف لمرض الملاريا على الوحدات الصحية على مستوي الجمهورية لتوفير المعلومات الكافية عن المرض بما يضمن القدرة على الاكتشاف المبكر وإحالة الحالات المشتبهة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

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وأكد أنه تم تدريب 50 فني معمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكذلك إعداد الملف الخاص بمصر خالية من مرض الملاريا، تمهيدًا لإعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض الملاريا.

وأضاف " عيد" أنه تم فحص 5 آلاف و888 عينة دم ليلية عشوائية، وذلك لنشاط الطفيل ليلاً جميعها جاءت سلبية بمحافظات (الشرقية، والمنوفية، والغربية، والدقهلية، والقليوبية، وكفرالشيخ، والإسماعيلية)، كذلك تقصي الحالات بإدارات الملاريا والفيلاريا بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتابعتها.



