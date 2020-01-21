بالصور.. بدء توافد الأطباء لحضور تأبين "طبيبات المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة

توافد عدد من الأطباء على مقر النقابة بدار الحكمة اليوم الثلاثاء؛ لحضور حفل تأبين طبيبات المنيا، ضحايا حادث السير الذي وقع الأربعاء الماضي، وهن (الدكتورة رانيا محرم، والدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال).

كانت نقابة الأطباء تقدمت ببلاغ للنائب العام والنيابة الإدارية، لفتح تحقيق جنائي وإداري في الواقعة، ضد كل من تسبب في إصدار أوامر إدارية متعسفة أو شارك في تهديد الطبيبات ما عرض حياتهن للخطر.

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