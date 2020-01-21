محمد اسماعيل - القاهرة - اليوم.. الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء البريطاني لندن- أ ش أ: يجري الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ظهر اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، مباحثات هامة بمقر مجلس الوزراء البريطاني بداونينج ستريت بلندن. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم، بالأمير ويليام دوق كامبريدج.

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