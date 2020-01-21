بالصور.. وزير الثقافة تتفقد الترتيبات النهائية لافتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب ال 51

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الترتيبات النهائية لافتتاح الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها ظهر الأربعاء 22 يناير بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس وتستمر حتى 4 فبراير المقبل.

وتابعت عبدالدايم، سير عملية التجهيزات بالقاعات وأجنحة العرض المختلفة والأماكن المخصصة للفعاليات الثقافية والفنية وورش العمل وغيرها.

وأشادت عبد الدايم، بتنظيم القاعات والتصنيف النوعي للأجنحة ودور النشر، مشددة على ضرورة التواصل الدائم مع الزائرين والعارضين بما ينعكس إيجابًا على أحد أهم المحافل الثقافية الدولية.

يشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم إطلاق تطبيق إلكتروني يساهم في التيسير على الزائرين معرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.