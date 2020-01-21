ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 500 جرام حشيش وطبنجة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار. معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج، أفادت قيام ثلاثة أشخاص ("عاملان، سائق" -لإثنين منهم معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، حال استقلالهم سيارة أجرة "تاكسي"، بحوزتهم (500 جرام لمخدر الحشيش -طبنجة-5 طلقات– مبلغ مالي -4 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وأضافوا بحيازتهم السلاح الناري لاستخدامه في نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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