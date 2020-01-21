قدرت جمركها بمليون و90 ألف جنيه.. إحباط محاولة تهريب 9 طن أسماك بميناء سفاجا البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة تهريب 9 طن أسماك عبر ميناء سفاجا البحري، بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركة المستحقة عنها.

كانت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ سفاجا البحري، برئاسة اللواء أشرف رضا، مدير أمن الموانئ، أفادت بقيام مسئولي إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية بتهريب جزء من مشمول رسالة أسماك واردة من إحدى الدول العربية بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركة المستحقة عنها.

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عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة بمشاركة الجهات المعنية لفحص الرسالة المشار إليها أسفرت أعمالها عن ضبط 9 طن أسماك مهربة ضمن مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن مستخلص جمركي مقيم بمحافظة البحر الأحمر نفى علمه بواقعة التهريب، وأفاد باقتصار دوره على إنهاء الإجراءات.

هذا وقد قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة بمبلغ (1092434- مليون واثنان وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.