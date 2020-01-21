ضبط 21 ألف علبة سجائر مهربة جمركياً ومجهولة المصدر في الأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في ضبط 21 ألف علبة سجائر مهربة جمركيًا داخل مخزن في منطقة الأزبكية.

كانت معلومات وتحريات المقدم محمد رضا، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، أفادت بقيام صاحب شركة استيراد وتخليص جمركي مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية "جرائم تموينية" بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً داخل مخزن "مستأجر كائن بدائرة القسم" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد محمد عبد الظاهر وأحمد ياسر وعمرو صلاح، ضباط مباحث القسم، من ضبطه وعثر بداخل المخزن على 20368 علبة سجائر ماركات متنوعة مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والرائد جمال أبو رية، معاون الضبط، إلى النيابة العامة.