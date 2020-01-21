سقوط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على أفراد تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، في منطقة مدينة نصر.

تبلغ للعميد هشام حلمي، مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية بأنه عقب استقلاله سيارة ميكروباص أجرة يستقلها عدد 3 أشخاص من أمام نفق الثورة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بقصد توصيله إلى ميدان رمسيس بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وأثناء سيرهم بشارع صلاح سالم أسفل كوبرى الفجري بدائرة القسم، فوجئ بقيام مستقلي السيارة بالتعدي عليه بالضرب "دون إصابات" واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالي "2000 جنيه"، بعض متعلقاته الشخصية كرهاً عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، ثم قاموا بإلقائه من السيارة أمام عمارات العبور بدائرة القسم، ولاذوا بالفرار.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهمين.

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وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتحديد مالكها وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين "لأحدهما معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن الرواد محمد زهران ومصطفى محروس وأحمد أبو عبيدة ومحمد الشريف وأحمد عبد الله، ضباط مباحث القسم، من ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها وبحوزتهم الهاتف المحمول المستولى عليه، 2 هاتف محمول مجهولي المصدر، 2 سلاح أبيض سكين، مطواة والمستخدمتان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، اعترفوا بارتكاب الواقعة واقروا بأن الهاتفان المضبوطان بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وقيامهم بالتخلص من متعلقاته الشخصية بإلقائها بالطريق العام.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، إلى النيابة العامة.