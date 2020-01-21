ضبط شخص بحوزته 2 طائرة محظور تداولها ومزوده بكاميرات تصوير عالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالمصنفات الفنية، أحد الأشخاص بالقاهرة، وبحوزته 2 طائرة محظور تداولها، ومزوده بكاميرات تصوير عالية الدقة، وكارت ميموري.

كانت معلومات وتحريات العميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، حيازة أحد الأشخاص مندوب مبيعات لطائرات مُسيرة عن بعد بدون طيار والتي تُستخدم في التصوير الجوي لاسلكياً والمحظور تداولها بالبلاد لمخالفتها أحكام القانون، وقيامه بعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، للقبض على المتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن العميد عماد أبو ستيت، رئيس مباحث المصنفات الفنية، من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعُثر بحوزته على عدد 2 طائرة مُسيرة مزوده بكاميرات تصوير عالية الدقة وكارت ميموري لتسجيل مقاطع الفيديو المُصورة، 2 جهاز تحكم عن بعد، مجموعة من الوصلات الخاصة بالتشغيل، 2 بطارية طائرة، جهاز كنترول للاتصال بالطائرة ونقل التصوير الجوي عبر شبكة الإنترنت وبمواجهته أمام اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.