الداخلية: ضبط 218 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام حملاته بمديريات الأمن لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن 218 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهمًا، ونفذت الحملات، 84656 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت الحملة في ضبط 235 قضية مخدرات بحوزة 254 متهمًا، وضبط 54 من المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين.

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وأثمرت جهود الوزارة في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 24 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 370 دراجة نارية مخالفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 25511 مخالفة مرورية، وضبط 87 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الواقعة على حدا، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.