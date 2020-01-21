السجن 15 سنة غيابيًا للقنصل الفخري السابق لإيطاليا بـ"تهريب الآثار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا "أوتكر سكاكر"، بالسجن غيابيًا 15 سنة بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، والمستشارة فاطمة قنديل، ويحاكم في القضية شقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وآخرون بتهمة تهريب الآثار.

كانت النيابة العامة تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمى إلى الحضارة المصرية من عدمه، وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمى جميعها إلى الحضارة المصرية.