الأمن الاقتصادي: ضبط 1207 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها حملات شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1207 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1006 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".

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ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 4146 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وعن جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تلوث المجرى المائي لنهر النيل، حماية منافع الري والصرف، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة وحماية الأراضي الزراعية، ملاحة داخلية، فتم ضبط 67 قضية متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.