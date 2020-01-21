أخبار مصر | مدير "الخانكة للصحة النفسية": هناك مصحات لا تخضع للإشراف الطبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير "الخانكة للصحة النفسية": هناك مصحات لا تخضع للإشراف الطبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور وائل فؤاد مدير مستشفى الخانكة للصحة النفسية، أن مصر من أوائل الدول التي صاغت القوانين لحماية المريض النفسي، والقانون كان متوزانًا إلى حد كبير، لكن التعديلات المقترحة له بها بعض العيوب قائلا لم يتم ذكر الإعاقة العقلية.



وقال، في حواره مع "الخليج 365": "كان يجب مناقشة تقنين المصحات النفسية، حيث أصبح لدينا العديد من المصحات وبعضها دون أي إشراف طبي والأمر تحول إلى شيء تجاري أكثر من كونه طبيصا وفي الغالب تلك المصحات لا تخضع إلى رقابة من المجلس القومي للصحة النفسية ولا وزارة الصحة، إلى جانب جلسات الكهرباء فهي ليست تنظيم إيقاع المخ وهذا خداع للمريض".



واستطرد فؤاد، أنه يجب التحدث مع المريض بشكل معلن أنها جلسات كهرباء آمنة ولا توجد منها أي إضرار وفي البعض الأحيان يفضلها الأطباء خاصة للحوامل وكبار السن، لذلك كنا بحاجة إلى مراجعات بشكل أدق على تلك التعديلات.

