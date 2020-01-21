أخبار مصر | شروط الحصول على العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

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وقدم نواب البرلمان بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس، حيث لم تنفذ الحكومة قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى الآن. وقدم نواب البرلمان بيانات عاجلة وطلبات إحاطة وسؤال للحكومة، حول أسباب التأخر في صرف العلاوات الخمس، حيث لم تنفذ الحكومة قرار ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات إلى الآن. ويتم إصدار مشروع قانون معاشات، بحيث يتم النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 2006 للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/ 7/ 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسي كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018. وفيما يلي نستعرض الشروط التي جاءت ضمن مشروع قانون أصحاب المعاشات:

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إصدار مشروع قانون خاص بالمعاشات، لضمان حل إشكالية تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حيث اشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس الحكومة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم العلاوات الخمس، إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.



1- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

2- يراعى في شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل في حينه.

3- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها.

4- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.

