أخبار مصر | 5 آلاف تقرير لـ"مرصد الأزهر" في مواجهة التطرف بـ2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 آلاف تقرير لـ"مرصد الأزهر" في مواجهة التطرف بـ2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تقريرًا مفصلًا حول أهم الإصدارات والتقارير والمشاركات، وأبرز الزيارات والملفات التي تناولها المرصد بالدراسة والتحليل خلال عام 2019.

وذكر التقرير، أن المرصد أصدر خلال 2019، أكثر من 15 كتابًا ودراسة، أبرزُها: دراسة "ملامح الشخصية المتطرفة"، و"ظاهرة استهداف دور العبادة"، و"خطاب الكراهية في وسائل الإعلام العالمية"، وكتاب "مسلمو كندا"، و"قراءة في كتاب"، و"لمحات مشرقة من تاريخ الإسلام في الصين".

وأضاف التقرير أن عدد المتابعات والأخبار والتقارير، التي أعدتها وحدات المرصد على مدار عام 2019، بلغ أكثر من 5388 ما بين تقريرٍ يومي وأسبوعي ونصف شهري وشهري، بالإضافة إلى المجلة والتقرير المجمَّع اللذين يصدران عن المرصد شهريًّا.