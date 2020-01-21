أخبار مصر | الجيزة تبدء أعمال تطوير شارع سليمان أباظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيزة تبدء أعمال تطوير شارع سليمان أباظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محافظة الجيزة، تنفيذ مخطط تطوير شارع سليمان أباظة، بما فيه الجزيرة الوسطى بالشارع، حيث يعاني من صعوبة في حركة سير المارة والسيارات، وتحول لساحات انتظار سيارات، ما تسبب في إعاقة حركة المرور.

وأكدت المحافظة، أن عرض الشارع يبلغ 5 أمتار فقط، في حين أن مساحة الجزيرة الوسطى بالشارع، تبلغ 7 أمتار، إضافة إلى أن هناك عددًا من الأشجار أصبحت تمثل مصدر خطورة للمارة والسيارات المتكدسة بالشارع، الأمر الذي دعا إلى أهمية توسعة الشارع بإزالة عدد من الأشجار التي انتهى عمرها الافتراضي.

وأوضحت أن أعمال تطوير الجزيرة الوسطى سوف تحافظ على الزراعات الموجودة بها، وكذلك سوف يتم زراعة أشجار إضافية بارتفاعات مناسبة تعكس شكلاً جمالياً للشارع، في الموعد المتعارف عليه علميًا لغرس الأشجار، لتتماشى مع التنسيق الحضاري للشارع، استكمالا للتنسيق الحضاري الشامل الذي تنفذه المحافظة.

ونوهت بأن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتي من المقرر أن تشهد خلال العام الجاري، طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز في إطار توجهات الدولة في هذا الشأن، وبما يتوائم مع الشكل الحضاري للمحافظة، وتلبية رغبات المواطنين بها.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا شائعات بشأن قيام محافظة الجيزة، بإزالة بعض الأشجار بالجزيرة الوسطى، بشارع سليمان أباظة بحي الدقي، من دون سبب وهو الأمر الذي قامت محافظة الجيزة، بنفيه وتوضيحه الصورة الصحيحة لمواطنيها.

