أخبار مصر | الخميس.. "إصلاح المحامين" تختار مرشحها في انتخابات النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخميس.. "إصلاح المحامين" تختار مرشحها في انتخابات النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعقد جبهة الإصلاح بنقابة المحامين، اجتماع لها، مساء الخميس المقبل؛ لمناقشة آخر الترتيبات الخاصة بالتحضير لخوض انتخابات نقابة المحامين، المقررة مارس المقبل.
ويحضر الاجتماع جميع قيادات الجبهة، للاستقرار على القائمة المبدئية لمرشحي الجبهة في انتخابات نقابة المحامين، سواء النقابات الفرعية أو مجلس النقابة ومنصب النقيب.
ومن المقرر أن يفاضل القيادات بالتصويت بين مرشحيها على منصب النقيب، وهم عبد الحليم علام، نقيب الإسكندرية السابق، وحمدي خليفة، النقيب السابق، ونبيل عبد السلام، نقيب الإسماعيلية الحالي.
كما تعلن الجبهة موعد انعقاد مؤتمر الإسكندرية؛ لحشد قواعدها في المحافظات وترتيب الأوراق قبل انعقاد الانتخابات رسميا.
ويتزامن اجتماع الجبهة، مع انعقاد مجلس نقابة المحامين، لبحث الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، وشروط القيد والوضع القانوني للمسافرين بالخارج، وإجراءات تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.
ويتزامن اجتماع الجبهة، مع انعقاد مجلس نقابة المحامين، لبحث الاستعدادات الخاصة بالانتخابات، وشروط القيد والوضع القانوني للمسافرين بالخارج، وإجراءات تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.