أخبار مصر | بعد تعديل لائحة "الأعلى للجامعات".. الدولة تنصف خريجي العلوم الصحية

وتتمثل الأزمة الأولى في تدشين مجالس عليا بكليات العلوم الصحية التطبيقية، والتي أنشأت منذ عام 2014، شأن باقي الكليات داخل الدولة المصرية، لكي يتمكن خريج كليات العلوم الصحية، أو الدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية ذات الأربع سنوات، من استكمال دراساتهم العليا، شاملة نيل الدرجات العلمية في الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

وقال الدبيكي، خلال بيان صحفي، بأن الأزمة الثانية التي تدخل رئيس مجلس الوزراء لحلها مؤخرا، هي مسمى الشهادة الحاصل عليها الخريج من الجامعات، والتي كانت بكالوريوس تكنولوجي شعبة التخصص، والذي كان يعطي إيحاء للوهلة الأولى لدى قارئه بأن هؤلاء الخريجون ليسوا أكاديميون، ولكنهم فنيين، ومن خريجي الهندسة أو إحدى المجالات المماثلة، ولكن بعد التعديل أصبح اسم الشهادة "بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية شعبة التخصص"، وبذلك أزيل اللبس لدى كافة قطاعات ومسئولي الدولة.

وأضاف البيان: نشرت الجريدة الرسمية في 19 يناير 2020، في العدد 3 مكرر "د"، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 809 لسنة 1975، وذلك بعد الاطلاع على قانون المجلس الأعلى للجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وموافقة مجلس الوزراء.

وأكمل: حيث جاءت التعديلات كلها لصالح خريجي العلوم الصحية، كنتاج طبيعي لجهود النقابة في السنوات الماضية، حي نصت المادة الاولى من القرار على "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية العلوم الطبية التطبيقية قبل صدور هذا القرار، يعدل مسمى كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعتي المنوفية وبني سويف، ليصبح "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية".

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وأشار البيان، إلى أن المادة الثانية نصت على إضافة مواد جديدة للائحة التنفيذية لقانون المجلس الأعلى للجامعات، تحت عنوان كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بأرقام 248 مكرر 108 و109 و110 و111 و112.