أخبار مصر | بتكلفة 12 مليون جنيه.. 'شبانة' يكشف موعد افتتاح نادي الصحفيين النهري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 12 مليون جنيه.. 'شبانة' يكشف موعد افتتاح نادي الصحفيين النهري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس نادي الصحفيين النهري، إن النادي يدخل المرحلة الثانية من التطوير؛ حيث تبدأ الشركة المنفذة والمكلفة من وزارة الشباب والرياضة مرحلة الإنشاءات خلال الفترة المقبلة، على أن تنتهي من أعمالها مع حلول فصل الصيف المقبل.

ووجه "شبانة" الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمامه، مؤكدًا أنه اجتمع مع الوزير مؤخرًا، وشهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من الدكتور أشرف صبحي، الذي أكد حرصه على ظهور النادي بأبهى صورة له.

وأوضح "شبانة" أن وزير الشباب والرياضة لا يبخل على شباب الصحفيين بجميع المجالات، مشيرًا إلى شعوره بحفاوة شديدة من الوزير خلال الاجتماع، ورغبة مؤكدة في تحقيق طفرة تاريخية بالنادي.

وأكد "شبانة" أن تكلفة النادي ستتخط ١٢ مليون جنيه، وأن مجس الإدارة باجتماعه الأخير، وجه الشكر رسميًا للوزير على مجهوداته، كما وافق المجلس بجلسته على قبول جميع الزملاء الصحفيين الذين تقدموا لاكتساب العضوية العاملة، ورفض المجلس رفع قيمة العضوية، على أن تتم مناقشة ذلك عقب استلام النادي بعد التطوير.