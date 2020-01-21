أخبار مصر | برلمانية: مشاركة السيسي بقمة "بريطانيا-أفريقيا" تؤكد حرصه على دعم القارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مشاركة السيسي بقمة "بريطانيا-أفريقيا" تؤكد حرصه على دعم القارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار، تؤكد حرص الدولة المصرية على المضي قدما في أي خطوة من شأنها دعم تطلعات القارة الأفريقية نحو التنمية والاستقرار والتعاون مع الدول الكبرى والكيانات الاقتصادية.

وأشارت ثابت، إلى أن القمة تمثل إضافة جديدة للعمل الدولي في تحقيق طموحات القارة الأفريقية للتنمية على مختلف الأصعدة، خاصة وأن بريطانيا لها العديد من الاستثمارات في أفريقيا.

ولفتت، إلى أن هناك فرصا وتحديات مشتركة بين أفريقيا وبريطانيا في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وإقرار التنمية، وأيضا العديد من الفرص الاستثمارية لاستغلال قدرات وإمكانيات القارة الأفريقية.

وأكدت عضو البرلمان، أن التعاون مع القارة الأفريقية سوف يحقق العديد من المزايا من ناحية استغلال الموارد والإمكانيات وتقليل فرص انتشار الإرهاب وغير ذلك الكثير.