أخبار مصر | "الشباب" تفتح باب الترشح لانتخابات برلمان الطلائع إلكترونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تفتح باب الترشح لانتخابات برلمان الطلائع إلكترونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الطلائع إلكترونيًا للهيئات المنتخبة، التي تم انتخابها على مستوى الإدارات الفرعية بالمحافظات، اعتبارًا من السبت المقبل، وفقًا لتوقيتات المحافظات.

ويأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بضرورة وأهمية التحول الرقمي، في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية دائما.

توقيتات فتح باب الترشح، في محافظات "الفيوم، المنيا، سوهاج، القاهرة" 25 يناير، حتى 29 من الشهر الجاري، على أن يفتح في محافظات "بني سويف، أسيوط، قنا، أسوان" في 27 يناير، إلى 2 من فبراير المقبل.

ويفتح باب الترشح، بمحافظات "القليوبية، الأقصر، الجيزة، الغربية"، 29 من يناير الجاري، ويغلق في 4 فبراير المقبل، وبمحافظات "المنوفية، الشرقية، الدقهلية"، 14 فبراير إلى 18 فبراير، على أن يفتح بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، السويس، البحر الأحمر"، من 15 فبراير إلى 19 من الشهر نفسه.

