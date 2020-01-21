أخبار مصر | "الشباب" تفتح باب الترشح لانتخابات برلمان الطلائع إلكترونيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب" تفتح باب الترشح لانتخابات برلمان الطلائع إلكترونيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بضرورة وأهمية التحول الرقمي، في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق مبدأ النزاهة والشفافية دائما.
توقيتات فتح باب الترشح، في محافظات "الفيوم، المنيا، سوهاج، القاهرة" 25 يناير، حتى 29 من الشهر الجاري، على أن يفتح في محافظات "بني سويف، أسيوط، قنا، أسوان" في 27 يناير، إلى 2 من فبراير المقبل.
ويفتح باب الترشح، بمحافظات "القليوبية، الأقصر، الجيزة، الغربية"، 29 من يناير الجاري، ويغلق في 4 فبراير المقبل، وبمحافظات "المنوفية، الشرقية، الدقهلية"، 14 فبراير إلى 18 فبراير، على أن يفتح بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، السويس، البحر الأحمر"، من 15 فبراير إلى 19 من الشهر نفسه.