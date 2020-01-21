أخبار مصر | عضو بـ"تعليم البرلمان": النائب العام يهتم بقضايا الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو بـ"تعليم البرلمان": النائب العام يهتم بقضايا الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وكشف بركات في بيان له اليوم، أن الجرائم التي يتعرض لها الطفل أصبحت ظاهرة غير طبيعية في الآونة الأخيرة، كان يستلزم التصدي لها بإنشاء المكتب، فعلى مدى السنوات الأخيرة، وفي دراسة أجراها برنامج حماية الطفل بمنظمة "يونيسيف مصر" عام 2016، أكدت أن 50% من الأطفال في مصر يتعرضون للعنف الجسدي، ويُعد العنف النفسي أكثر الأشكال شيوعًا التي يتعرض لها الأطفال بنسبة 70 % في المنزل، أما بالنسبة للعنف الجنسي للأطفال فبلغت النسبة 55%، إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 93 % من الأطفال الذين تعرضوا للعنف، بحسب مسئولي خط نجدة الطفل.

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أهمية قرار النائب العام المستشار حمادة الصاوي، رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل في إدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، قائلًا: إن ذلك يعكس اهتمامه بقضايا الطفل، وحرصه الشديد على اتخاذ التدابير التي من شأنها حماية الطفل في وقائع العنف والإهمال والاستغلال.

وأشار إلى إيجابية تلك الخطوة، مؤكدًا أهمية العمل في الوقت نفسه على تنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية.

