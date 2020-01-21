أخبار مصر | برلماني يشيد بكلمة السيسي في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بكلمة السيسي في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للقمة البريطانية الأفريقية للاستثمار 2020، في لندن، لها أهمية وتعكس مكانة مصر دوليا، في ظل حرص القيادة السياسية على أن تتبوأ مصر مكانتها الريادية بين بلدان العالم، في جميع المجالات.



وكشف أن كلمة السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، حملت الكثير من الرسائل للعالم لتحقيق التنمية الحقيقية في القارة الأفريقية، أهمها التأكيد على أنه يجب أن يعيش العالم في أمن وسلام، وأنه يجب أن يلفظ المجتمع الدولي الإرهاب، مشيرا إلى تجربة مصر في مواجهة الإرهاب نيابة عن العالم، فضلا عن تأكيد السيسي، قوة العلاقات الدولية بين مصر ودول العالم.



وكشف عبدالقادر، بأن حديث الرئيس السيسي عن قضية الهجرة غير شرعية يؤكد على أهمية الاتحاد في الجهود لمواجهة الأزمة بشكل مدروس ويحقق النتائج المرغوب فيها وكشف عبدالقادر، بأن حديث الرئيس السيسي عن قضية الهجرة غير شرعية يؤكد على أهمية الاتحاد في الجهود لمواجهة الأزمة بشكل مدروس ويحقق النتائج المرغوب فيها وكشف النائب عن ضخامة التحديات التى تواجه العالم وتشابك آثارها على القارة الأفريقية، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم، وأهمية السعي نحو اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية بكل أبعادها.



ولفت عبدالقادر، إلى أن ما أعلنه الرئيس السيسي، عن وجود العديد من الفرص الواعدة أمام شركاء القارة على مستوى العالم، يكشف بما لا يدع مجالا للشك أن أفريقيا تمثل أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية، ويؤكد أن دول القارة الأفريقية انفتحت بصورة كبيرة على بريطانيا وجميع الشركاء.

