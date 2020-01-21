أخبار مصر | اليوم.. وزيرة التضامن تزور البحيرة ضمن فعاليات "مراكب النجاة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وزيرة التضامن تزور البحيرة ضمن فعاليات "مراكب النجاة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، محافظة البحيرة، برفقة وفد يضم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".

ومن المقرر، أن تشمل الجولة، لقاء مع ممثلات المرأة في محافظة البحيرة بمجمع دمنهور الثقافي، ثم مقابلة الشباب ومسئول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.