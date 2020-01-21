أخبار مصر | وزير التعليم: إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي على التابلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي على التابلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الطلاب الذين امتحنوا ورقيًا سيحصلون على نتيجتهم من المدرسة.
وتواصل وزارة التربية والتعليم، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث تنتهي الامتحانات يوم 23 يناير المقبل، وانتهى المركز القومي للامتحانات من تصحيح بعض المواد حيث يتم تصحيحها تصحيح آلي وعلى رأس هذه المواد مادة اللغة العربية ومادة اللغة الأجنبية الأولى.
وعلى الجانب الآخر تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي في شهر يونيو المقبل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، تفاصيل إجراءات التقديم لامتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020.
وقالت الوزارة، إن الطلاب المنتظمين يبدأون تسجيل الاستمارات إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم 4 يناير عام 2020، على أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية، اعتبارًا من الأحد، 2 فبراير لعام 2020.
وشددت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مهم وعاجل لها، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على أنه لن يسمح للطلاب بكتابة الاستمارة الورقية، إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية.
ونوهت الوزارة، بأن يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدرسة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.
وطالبت، المديريات التعليمية، بتزويد مدارس الثانوي، باستمارات التقديم بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة، في موعد أقصاه 30 يناير، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها.