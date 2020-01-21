أخبار مصر | وزير التعليم: إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي على التابلت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: إتاحة نتيجة الصف الثاني الثانوي على التابلت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الصف الثاني الثانوي ستكون على التابلت للطلاب الذين امتحنوا على التابلت أي إلكترونيا.



وأضاف في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن الطلاب الذين امتحنوا ورقيًا سيحصلون على نتيجتهم من المدرسة.



وتواصل وزارة التربية والتعليم، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث تنتهي الامتحانات يوم 23 يناير المقبل، وانتهى المركز القومي للامتحانات من تصحيح بعض المواد حيث يتم تصحيحها تصحيح آلي وعلى رأس هذه المواد مادة اللغة العربية ومادة اللغة الأجنبية الأولى. وتواصل وزارة التربية والتعليم، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حيث تنتهي الامتحانات يوم 23 يناير المقبل، وانتهى المركز القومي للامتحانات من تصحيح بعض المواد حيث يتم تصحيحها تصحيح آلي وعلى رأس هذه المواد مادة اللغة العربية ومادة اللغة الأجنبية الأولى. وعلى الجانب الآخر تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي في شهر يونيو المقبل.