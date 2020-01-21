أخبار مصر | وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي، ستكون بنظام "الأسئلة المتحررة" وهي التي تقيس مستويات فهم الطلاب، وليست تكرار لمسائل معروفة، تم التدريب عليها.

وأضاف الوزير في تصريح إلى "الخليج 365" أن الأسئلة، سوف تكون على غرار أسئلة امتحانات الصف الثاني الثانوي، التي يخوضها الطلاب هذه الأيام.

وتستعد الوزارة، لعقد امتحانات الصف الثالث الثانوي، في شهر يونيو المقبل، معلنة تفاصيل إجراءات التقديم لامتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2020.

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الوزارة، قالت إن الطلاب المنتظمين يبدأون تسجيل الاستمارات إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم 4 يناير عام 2020، على أن يقوم الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية، اعتبارًا من الأحد، 2 فبراير لعام 2020.

وشددت في خطاب مهم وعاجل لها، حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على أنه لن يسمح للطلاب بكتابة الاستمارة الورقية، إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

ونوهت بأنه يتم طباعة الاستمارة الإلكترونية وتسليمها للمدرسة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

وطالبت الوزارة، المديريات التعليمية، بتزويد مدارس الثانوي، باستمارات التقديم بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة، في موعد أقصاه 30 يناير، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها.