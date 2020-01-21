أخبار مصر | توقيع بروتوكول بين "المصرية للهندسة" ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وبموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بما تمتلكه من معامل وورش فنية في التخصصات العلمية المختلفة وأساتذة جامعات متخصصين ومدربين على أحدث النظم العلمية تمكنهم المساهمة في إكساب الخريجين مهارات وخبرات تؤهلهم للمنافسة فى سوق العمل المحلية والدولية ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بما تمتلكه من خبرات متميزة في البحوث العلمية والتدريس والأنشطة الطلابية، للمشاركة في مجالات البحث العلمى المختلفة وتحديد وحل المشكلات التي تخدم التحديات الاستراتيجية للدولة وتساعد على توطين الصناعة والتكنولوجيا، إلى جانب تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من الخبرات التدريسية والبحثية بين الطرفين، وتبادل زيارات الطلاب وعقد ندوات وورش عمل تقنية مشتركة.

كما ستقوم وزارة الإنتاج الحربي بموجب هذا البروتوكول بتوفيرالتدريب الصيفى والزيارات العلمية لطلاب مدينة زويل لمصانع وشركات الإنتاج الحربي للاستفادة بالإمكانيات العلمية والفنية المتوفرة بها من معامل وورش متطورة تخدم مختلف المجالات العلمية للطلاب، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل وقادرين على مواكبة التطور التكنولوجى، كما سيتم التعاون المشترك بين الطرفين في إجراء مشاريع التخرج وتطبيق الأفكار المبتكرة والتى يكون لها مخرجات صناعية قابلة للتنفيذ والتي تهدف إلى ربط الجامعات المصرية ومخرجات التعليم بالصناعة.

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن ثقته في نجاح هذا التعاون وذلك لما تقدمة وزارة الإنتاج الحربي وجهاتها التابعة من دعم مستمر للمؤسسات العلمية المختلفة في مجالات التدريب والبحث العلمى ولما تمتلكه من مقومات تكنولوجية وفنية يحتاجها الطلاب والدارسين لتحويل مخرجاتهم البحثية إلى نماذج تطبيقية يمكن الإستفادة منها فى المجالات الصناعية المختلفة.