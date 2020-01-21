مصر | السجن غيابيًا 15 سنة للقنصل الفخري السابق لإيطاليا

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عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله سلام، والمستشارة فاطمة قنديل.

كانت النيابة العامة أحالت شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال"، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، في قضية تهريب الآثار إلى أوروبا، بالسجن غيابيًا 15 عامًا.

كشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21،660 عملة معدنية، بالإضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبي، ومركبين صغيرتين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وهذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.