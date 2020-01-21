مصر | السجن سنتين لفرد أمن هتك عرض طفلة في التجمع الخامس

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وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "وليد. ا"، فرد أمن، بهتك عرض الطفلة "نور. أ"، التي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة، بالقوة بأن استوقفها عنوة، واستطالت يده موضع عفتها، إلا أنها استعصمت بما أوتي لها من قوة، بأن صرخت وتمكنت من الهرب وإبلاغ ذويها.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال والد المجني عليها "أ. م"، أنه حال تواجده بمنزله، فوجئ بعودة نجلته نور، تقوم بالبكاء وبها أثار إعتداء، وبسؤالها عما حدث فأخبرته بقيام المتهم بالتعدي عليها، وهتك عرضها عن طريق تقبيلها في فمها وأمساكها من مواضع عفتها. واستمعت النيابة إلى أقوال محمد الأمير، رئيس اتحاد الشاغلين بكمبوند "حياتي رزيدنس"، الذي أقر حال تلقيه بلاغ من والد المجني عليها بالواقعة، قام باستدعاء المتهم وبمواجهته أقر له بارتكاب واقعة هتك عرض المجني عليها. كما استمعت إلى أقوال أحمد عويس، رائد شرطة ومعاون مباحث قسم التجمع الأول، الذي أقر أن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة، وقيام المتهم بهتك عرض الطفله.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة فرد أمن، بالحبس سنتين، بتهمة هتك عرض طفلة في التجمع الأول، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود، وشريف محمد علي.



وبسؤال المجني عليها على سبيل الاستدلال قررت قيام المتهم بالتعدي عليها وهتك عرضها بالقوة عن طريق إمساكها من مواطن عفتها.