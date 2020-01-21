مصر | حقيقة تنمر سائق بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تنمر سائق بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من رصد مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بالسخرية من شخص (من ذوي الاحتياجات الخاصة).

حقيقة

وبالفحص وإجراء التحريات تبين قيام ( سائق – مقيم قرية سنهور القبلية دائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم) بالمزاح مع ( عامل – مقيم بذات الناحية – من ذوي الاحتياجات الخاصة ) حيث تربطهما علاقة جيرة، وبسؤال شقيقة الثاني (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية – الواصية على شقيقها ) قررت أن ما يحويه مقطع الفيديو لا يتعدى سوى مزاح مع شقيقها، حيث تربطهما علاقة جيرة ولا توجد ثمة خلافات بينهم.

وأضافت أن ذلك المقطع تم التقاطه منذ عام ونصف، ولم تتهم السائق بشئ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

