مصر | كشف ملابسات واقعة مقتل ربة منزل بقنا وضبط المتهم

ألقت مديرية أمن قنا، القبض على تاجر خضروات لقيامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتبلغ لمركز شرطة دشنا، بمديرية أمن قنا، بقيام بعض أهالي إحدى القرى دائرة المركز بأداء صلاة الجنازة على إحدى السيدات، بمسجد كائن بالقرية ذاتها، من دون استخراج تصريح دفن لها.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفاة، ربة منزل، مقيمة بالقرية ذاتها، وأصل إقامتها الجيزة، وعدم وجود تصريح دفن لها وبسؤال زوجها تاجر خضروات، مقيم بالقرية ذاتها، قرر بسقوط زوجته من الطابق الثاني، بمسكنهما ووفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود (كدمات وجروح متفرقة بالجسم).

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المجني عليها).

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، حيث حدثت مشادة كلامية بينهما لخلافات أسرية قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب (باستخدام آلة حديدية "كوريك") مُحدثًا إصابتها التي أودت بحياتها، وتم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.