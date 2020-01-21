مصر | ضبط طائرتي تجسس بحوزة مندوب مبيعات في القاهرة

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، حيازة أحد الأشخاص (مندوب مبيعات) لطائرات مُسيرة عن بعد "بدون طيار" والتي تُستخدم في التصوير الجوي لاسلكيًا والمحظور تداولها بالبلاد لمخالفتها أحكام القانون، وقيامه بعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعُثر بحوزته على (عدد 2 طائرة مُسيرة مزوده بكاميرات تصوير عالية الدقة وكارت ميموري لتسجيل مقاطع الفيديو المُصورة - 2 جهاز تحكم عن بعد - مجموعة من الوصلات الخاصة بالتشغيل - 2 بطارية طائرة - جهاز كنترول للاتصال بالطائرة ونقل التصوير الجوى عبر شبكة الإنترنت) وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

