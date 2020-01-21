مصر | "شهد".. قصة طفلة أنجبها والدها من "الحرام" وضربها حتى "الموت"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شهد".. قصة طفلة أنجبها والدها من "الحرام" وضربها حتى "الموت" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة، من ضبط عامل لقيامه بالتعدي بالضرب على نجلته مما أدى إلى وفاتها في مدينة نصر.

وورد لقسم شرطة مدينة نصر أول، إشارة من مستشفى الزهراء الجامعي باستقبالها المدعوة "شهد. م. م. ف. ج" 13 سنة طالبة ومقيمة شارع الجنايني ـ عزبة الهجانة دائرة القسم ( توفيت إثر إصابتها بكدمة بالرأس أدت إلي نزيف داخلي بقاع الجمجمة).



وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المدعوة "رضا. م. ف. ج. ع" 29 سنة ربة منزل ومقيمة شارع الجنايني ـ عزبة الهجانة ـ دائرة القسم عمة المجني عليها وبسؤالها اتهمت شقيقها "والد المجني عليها" المدعو "محمد. م. ف. ج. ع" 30 سنة عامل ومقيم شارع الجنايني عزبة الهجانة ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 23708 لسنة 2016م مدينة نصر " سرقة " بالتعدي على المجني عليها مما أدى إلى حدوث إصابتها والتي أدت لوفاتها.

Advertisements



وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضاف بسابقة زواجه من نجلة عمه المدعوة "شريهان. ع. ج. ع" 28 سنة ربة منزل ومقيمة مؤسسة الزكاة دائرة قسم شرطة المرج منذ 14 سنة دون تحرير وثيقة الزواج الشرعي ونتج عن زواجهما إنجاب المجني عليها دون قيدها بدفاتر المواليد وانفصالهما وإقامة نجلتهما طرف شقيقته المدعوة "رضا. م. ف. ج. ع".

وبتاريخ اليوم وحال تردد المجني عليها على الشقة سكنه طلب منها إحضار بعض المتعلقات الشخصية خاصته إلا أنها تأخرت عن إحضارها فقام بالتعدي عليها ودفعها مما أدى إلى ارتطام رأسها بالحائط ونتج عن ذلك حدوث إصابتها التي أدت لوفاتها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

