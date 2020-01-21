مصر | تجديد حبس خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس خادمة لسرقتها مصوغات ذهبية من داخل شقة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامها بسرقة مصوغات ذهبية من شقة مخدومتها بالشروق.



فيما اعترفت المتهمة، خلال التحقيقات، إنها تعرضت لأزمة مالية خلال الفترة الأخيرة، مما دفعها للتفكير في طريقة للحصول على الأموال بأي بطريقة من أجل توفير متطلبات أسرتها، مؤكدة: "سرقت علشان أساعد أهلي"، مضيفة أنها استغلت عدم تواجد صاحبة الشقة بالمنزل، وقامت بسرقة المصوغات الذهبية ثم لاذت بالفرار، حتى نجح رجال المباحث في ضبطها، متابعة: "ملحقتش أتصرف في المسروقات".



وتلقى قسم شرطة الشروق، بلاغا من "منى.ع" موظفة تفيد بسرقة مصوغاتها الذهبية وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود آثار عنف على مداخل ومخارج الشقة، وبإجراء التحريات تبين قيام "ندى. ن" الخادمة بسرقتها بغرض بيعها والإنفاق على أسرتها، وعقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية في إلقاء القبض عليها وتحرير المحضر اللازم، وإحالتها للنيابة العامة ثم عرضها على قاضي المعارضات، الذي أصدر قراره السابق.

