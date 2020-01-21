مصر | ضبط عاطلين وخفير لسرقتهما شقة موظف بالمعاش في مدينة بدر

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بسرقة شقة موظف بالمعاش في مدينة بدر.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة بدر من المدعو "طارق. م. ع. ا"، 57 سنة، بالمعاش ومقيم قطعة 77 مجموعة 4، الحي الثالث دائرة القسم، باكتشافه كسر شراعة باب الشقة سكنه وبعثرة محتوياتها، وسرقة سلاح ناري (طبنجة عيار 7.62 × 25 مم صيني الصنع تحمل أرقام 18015731، وبخزينتها عدد 7 طلقات من ذات العيار، والمرخصة له من القسم سارية التراخيص حتى 31122021 ) من داخل غرفة النوم، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلًا من: "نادر. م. ا. م. ر"، 21 سنة، عاطل، ومقيم قطعة 22 مجاورة 2، الحي الثاني، دائرة القسم والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 1771 لسنة 2019م بدر"سرقة"، و"إسلام. س. م. م"، 23 سنة، عاطل، ومقيم عمارة 11 مجاورة 3 الحي الثاني دائرة القسم، والسابق اتهامه في عدد 6 قضايا أخرهم 735 لسنة 2016م بدر "سرقة مسكن".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها، واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب "كسر الباب"، وأقرا بتسليمهما السلاح الناري المستولى عليه لعميلهما المدعو "بيومي. ن. ا. م"، 46 سنة، خفير بمنطقة الإسكان الاجتماعي، دائرة القسم ومقيم شبين القناطر قليوبية، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا آخرهم 1555 لسنة 2001، شبين القناطر قليوبية، "سرقة متنوعة"، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 2548 لسنة 2019، المناخ بور سيعد "سرقة"، والمقضي فيها بالحبس 6 شهور بقصد التصرف فيه بالبيع.