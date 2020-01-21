مصر | القبض على عاطل بحوزته 2 طن حديد مسروق بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل بحوزته 2 طن حديد مسروق بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
البداية كانت بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين بمحيط السور الخارجي لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ دائرة القسم، تمكنت من ضبط المدعو "هليل. أ. ه. م"، 18 سنة، عاطل، ومقيم عرب الفوارسة، حال استقلاله سيارة ماركة شيفروليه بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، مطموسة رقمي الشاسيه والموتور، مُحمل عليها كمية من حديد الزهر ( بإجمالي وزن 2 طن).
وبمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مصنع الحديد والصلب بأسلوب "التسلق" بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقر بملكيته للسيارة المضبوطة والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.
باستدعاء المدعو "حمدي. أ. ع. أ"، 41 سنة، مدير إدارة حراسة الوحدات الخارجية بشركة الحديد والصلب ومقيم مساكن الحديد والصلب، دائرة القسم تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.