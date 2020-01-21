مصر | القبض على عاطل بحوزته 2 طن حديد مسروق بالتبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطل بحوزته 2 طن حديد مسروق بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على عاطل لسرقته حديد الزهر من داخل مصنع الحديد والصلب في التبين.

البداية كانت بمرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين بمحيط السور الخارجي لشركة الحديد والصلب الكائنة بمنطقة الجلخ دائرة القسم، تمكنت من ضبط المدعو "هليل. أ. ه. م"، 18 سنة، عاطل، ومقيم عرب الفوارسة، حال استقلاله سيارة ماركة شيفروليه بيضاء اللون بدون لوحات معدنية، مطموسة رقمي الشاسيه والموتور، مُحمل عليها كمية من حديد الزهر ( بإجمالي وزن 2 طن).