مصر | الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة طعنها عاطل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة طعنها عاطل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة أصابها عاطل بطعنة، خلال محاولة سرقتها حال مرورها بمنطقة المنشية في دائرة قسم الهرم، وذلك تمهيدًا لسؤالها حول الواقعة.



وجاء في تحقيقات النيابة، بوصول إشارة إلى ضباط مباحث قسم شرطة الهرم من أحد المستشفيات، تؤكد استقباله فتاة في العقد الثاني من العمر، مصابة بطعنة في منطقة الصدر، وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان، كشفت قيام شخصين يستقلان دراجة نارية، لمحاولة سرقة حقيبتها وعند مقاومتها، قام أحدهما بطعنها بسلاح أبيض "مطواة" وتمكنا من الهرب.



وأضافت تحقيقات النيابة، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية المتهمين، بعدما أدلت المجني عليها بأوصافهم، وقد تمكنت قوة أمنية من الوصول إليهم وتحديد هويتهم.



وقد تبين أنهما "ف. ع"، وصديقه "ه. ص"، عاطلان، يقيمان حديثًا بمنطقة المنشية، وأصل إقامتهما عزبة الوالدة بحلوان، وتم ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السلاح والمسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

