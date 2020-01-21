مصر | انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بالدقي

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أمرت نيابة الدقي، في شمال الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي؛ لفحص نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الدقي؛ لمعرفة الأسباب والوقوف على ملابسات الواقعة.

وسيطر رجال الحماية المدنية، على حريق داخل شقة سكنية، في منطقة الدقي، من دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الدقي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.