مصر | إحالة متهم بالإتجار في الهيروين إلى الجنح

كما أمرت النيابة، في وقت سابق، بحبس المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيقات، فيما وجهت للمتهم عدة تهم، منها السرقة والإتجار في مخدر الهيروين.

البداية تعود عندما تلقى قسم شرطة باب الشعرية، بلاغا من "محمد ا"، "33 سنة"، تاجر أحذية باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بشارع الجيش، وبداخلها مبلغ مالي 1500 جنيه، وجهاز DVD، و10 أكياس نعل أحذية بإجمالي 100 جوز، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة، وتتبع خط، سير هروب المتهم، أمكن العثور على السيارة المستولى عليها بحارة المراكش دائرة القسم، وسرقة محتوياتها.

وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "خالد. ف"، 54 سنة، عاطل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردده، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 11 جراما، وكمية من مفاتيح السيارات المصطنعة.