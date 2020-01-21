شكرا لقرائتكم خبر عن «المستشفيات الجامعية»: إطلاق تطبيق لتوفير أقسام الرعاية والحضانات وأكياس الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتورحسام عبدالغفار، الأمين العام للمستشفيات الجامعية، إن الهدف الأساسي من المستشفيات الجامعية هو التعليم والتدريب والبحث العلمي، علاوة على دورهم في مشاركة وزارة الصحة في تقديم خدمة العلاج للمواطنين.

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وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» على فضائية «TeN»، أن إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق الهواتف المحمولة للتنسيق بين المستشفيات الجامعية، تم وضعه على هواتف 300 طبيب للتواصل مع المتقدمين وتوجيههم لأقرب مستشفيات لهم.

وأوضح عبدالغفار أن المرحلة الأولى تشمل أقسام الرعاية المركزة وحضانات الأطفال وتوفير أكياس الدم، في حين أن المرحلة الثانية التي من المنتظر إطلاقها قريبًا ستشمل على تحديد مواعيد الفحص والعمليات، مؤكدًا على خطة وزارة التعليم العالي لتطوير جميع المستشفيات الجامعية.