شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 8 حالات غش بـ«آداب وزراعة الإسكندرية» وإحالة المتورطين لـ«التأديب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حمدينو العوضي، وكيل كلية الآداب لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، عن ضبط 6 حالات غش جديدة، ليصل الإجمالى، منذ بدء إمتحانات الفصل الدراسى الأول حتى الآن 158 حالة، مشيرا إلى أنها تنوعت ما بين إخلال بنظام الامتحان وشروع في غش وتلبس.

وقال «العوضى»، قررت إدارة الكلية إحالة المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية في المحاضر الواردة من مراقبي اللجان، لإقرار عقوبات بحقهم ما بين الإدانة والبراءة، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش تقضي بأنه من يضبط متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة تيرم كامل، ومن يخل بنظام الإمتحانات تلغى مادة أو مادتين منه، وفقاً لطبيعة وحجم خطأ الطالب أو الطالبة في الإمتحان .

وفي كلية زراعة الشاطبي، أعلن الدكتور عبدالله زين الدين، عميد الكلية، ضبط أول حالتي غش، منذ بدء إمتحانات الفصل الدراسي الأول حتى الآن، مشيرا إلى إحالة الطالبين المتورطين إلى مجالس تأديب للتحقيق معهما بمعرفة الشؤون القانونية في محضري الغش، وتطبيق اللائحة عليهما تمهيدا لإصدار القرارات التأديبية بحقهم.