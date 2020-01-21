شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» ومحافظ الشرقية يبحثان آخر مستجدات تقنين الأراضي والمخلفات الصلبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الثلاثاء، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمقر الوزارة. تم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في مختلف القطاعات التي تهم المواطن، ومن بينها آخر مستجدات جهود المحافظة فيما يخص ملف تقنين واسترداد أراضي وأملاك الدولة والأراضى الزراعية.

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كما بحث وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية جهود تحسين موارد المحافظة وحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المشروعات المتعثرة، والمستثمرين بما يساعد في توفير فرص عمل لابناء المحافظة. وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات تطوير ورصف الطرق الرئيسية في المدن والمراكز بالمحافظة، كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض مستجدات منظومة المخلفات الصلبة في المحافظة لتحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.

ووجه الوزير، المحافظ، إلى أهمية بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أهمية فرض سيادة الدولة وتطبيق القانون بحسم على التعديات الخاصة بأراضي وأملاك الدولة والتنسيق والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات المعنية بإزالة التعديات والمخالفات، وكذا التعامل بحزم مع الإشغالات التي تؤثر على حركة المرور وسير المواطنين في بعض مدن المحافظة.

وشدد «شعراوي» على أهمية دور المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية في دعم جهود المحافظة لتحسين مستوي الخدمات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.