شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظين»: التسعير غير العادل سبب أزمة نقص الأدوية في الصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الصحة، إن هناك نقص في عدد كبير من الأدوية خاصة أدوية الشلل الرعاش وأدوية الأعصاب، وذلك بسبب وجود مشكلة في تسعير الأدوية، إضافة إلى أن سوق الأدوية في مصر يتبع آلية التسعير غير العادلة.

وأضاف: «في مصر مسجل أكثر من 10 آلالاف دواء، والمتداول منهم حوالي 6 آلالاف، ولدينا عجز في 2000 دواء، بسبب أن التسعير يتم دون وجود نسبة ربح مرضية إلى المنتجيين، وبالتالي يتوقف إنتاج الدواء»، لافتًا إلى أن توفير الدواء في الصيدليات تحكمه عوامل اقتصادية تتعلق بحجم الأرباح المتوفرة من بيع العلاج.

وأشار إلى أن قاعدة تسعير الأدوية عالميًا تنص على اعتماد تسعير الدواء وفقًا لعملات الدولة المنشئة للدواء، لذلك الشركات المصرية لم يعد لديها القدرة على تصدير الأدوية، موضحًا أن مصر كانت أولى الدول الأفريقية والعربية المصدرة إلى الأدوية لكنها تراجعت الآن.