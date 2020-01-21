شكرا لقرائتكم خبر عن أرسله لـ«أم طارق».. ضبط رئيس لجنة سرَّب امتحان «إنجليزي الإعدادية» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، من ضبط رئيس لجنة ثبت قيامه بتسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية من داخل إحدى لجان المركز قبل بدء الامتحان بـ15 دقيقة باستخدام هاتفه المحمول.

وتداول عدد من أولياء الأمور بعدد من قرى مركز المنصورة ورقة أسئلة امتحان الشهادة الإعدادية قبل بدء الامتحان بربع ساعة وبتتبع التسريب تبين خروج الورقة من لجنة مدرسة الخيارية الابتدائية والمنعقد بها امتحان الشهادة الإعدادية بتسريب ورقة الأسئلة بعد تصويرها بهاتف المحمول.

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انتقل وكيل وزارة التربية والتعليم ولجنة من المتابعة بالمديرية، وقاموا برصد جميع الهواتف المحمولة باللجنة، وأكد عدد من الطلاب أن رئيس اللجنة يحمل هاتف محمول وأنه أرسل لأولياء أمورهم الامتحان، وبتفتيش هاتفه المحمول تبين وجود صورة ورقة الأسئلة وتم ارسالها عن طريق تطبيق «واتس آب» لسيدة تدعى "أم طارق".

تم إخطار مباحث مركز المنصورة، وأكدت التحريات تحت إشراف اللواء سيد سلطان مدير المباحث أن رئيس اللجنة ويدعى «ع.م.ع»، 54 سنة، قام بإرسال ورقة الأسئلة لولية أمر تلميذ يأخذ درس خصوصي لديه، واعترفت الأم بقيام رئيس اللجنة بإرسال الأسئلة يوميا لها بعد فتح المظاريف باللجنة.

وأكد على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، استبعاد رئيس اللجنة من الامتحانات وإحالته للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية مع عرض مذكرة على المحافظ بإيقافه عن العمل وإحالته للنياية العامة بتهمة تسريب الامتحانات.