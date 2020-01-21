شكرا لقرائتكم خبر عن صادروا عربتها «الكارو».. جدل على «فيسبوك» بسبب امرأة عاملة في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت واقعة مصادرة عربة «كارو» من سيدة في أحد شوارع حي شرق شبرا الخيمة جدًلا على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، فيما برر مسؤولو الحي مصادرة العربة بـ«الحفاظ على البيئة والحد من انتشار القمامة».

وتصدرت صورة رئيس الحي خلال استيقافه السيدة وضبط عربتها اهتمام مستخدمي «فيسبوك»، معربين عن غضبهم من الحملة، وضبط السيدة وبجانبها أطفالها الصغار، بدعوى الحفاظ على المظهر العام للشوارع.

Advertisements

وقال بكر عبدالمنعم، رئيس الحي، إن الحملة تاتي في إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بمواجهة ظاهرة النبيشة والفريزة وجامعي القمامة من المنازل خارج منظومة الحي لرفع وجمع القمامة.

أضاف رئيس الحي أن المحافظ كلف الدكتور عواد احمد على، السكرتير العام للمحافظة، بقيادة الحملة المكبرة لمنع سير النقل البطىء حفاظاً على المظهر العام للشوارع والميادين والتي شارك فيها الادارات التنفيذية وشرطة المرافق.

وأشار رئيس الحي إلى تثبيت لوحات إرشاديه للتنبيه بعدم مرور تلك العربات بالطريق العام والشوارع العمومية في الحى، في إطار تحسين مستوى الخدمات والشكل الحضارى للشوارع والميادين وعدم الإضرار بالحركة المرورية.