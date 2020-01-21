شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في ضرب طالب على يد مديرة مدرسة بالإسكندرية.. وزملاؤه: «غلبان جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية تحقيقات موسعة في واقعة تعدي مديرة مدرسة العباسية الثانوية بنين التابعة لإدارة وسط التعليمية على طالب بالصف الثانى الثانوى، أثناء أداء امتحان مادة التطبيقات الرياضية، بدعوى قيامه بمهاجمة وسب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إنه بناء على شكوى وردت إلى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتعدى مديرة مدرسة العباسية الثانوية بنين على طالب بالضرب لسبه المدرسة على «فيسبوك»، جرت إحالة الشكوى إلى المديرية وطلب التحقيق، فقام على الفور بتشكيل لجنة رباعية من إدارات التعليم العام والاتصال السياسي والأمن والشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وسماع أقوال الطرفين.

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وأوضح «الديب»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة بدأت التحقيق بالفعل في المدرسة وسماع أقوال الطرفين وتحديد المخطئ لمحاسبته ورفع تقرير بالواقعة إلى المحافظ، مشيرا إلى أنه «لن يقبل بأى تجاوز على الإطلاق يمس العملية التعليمية، سواء هيبة المعلم أو حقوق الطلاب، وأن القانون يسرى على الجميع دون فرق بين معلم ومسؤول وطالب».

كانت شكوى وردت إلى محافظ الإسكندرية من أحد اولياء أمور طالب بمدرسة العباسية الثانوية بنين تفيد بتعدي مديرة المدرسة بالضرب على نجله بدعوى قيامه بسب المدرسة على «فيسبوك»، وجاء في الشكوى أن «زملاء الطالب أكدوا أنه طالب غلبان جدًا، ولا يوجد معه موبايل حديث يتصل بالإنترنت من الأساس، وأن الواقعة مجرد تشابه أسماء».

وحاولت «المصري اليوم» الحصول على رد من مديرة مدرسة العباسية الثانوية بنين، لكنها رفضت التعليق.