شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة سفير تنزانيا للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اللواء انسلم باهاتى، سفير تنزانيا بالقاهرة، لبحث التعاون بين الجامعة ونظيراتها في تنزانيا، للاستفادة من المنح المقررة للطلاب الأفارقة والمقدمة من الحكومة اليابانية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، وكذا كيفية الاستفاده من تجربة تطبيق النموذج الياباني في التعليم، والذي يعتمد على التجربة العلمية والمعملية.

وجاء ذلك في ضوء إعلان الجامعة عن تقديمها لـ١٥٠ منحة للدراسات العليا، بدءاً من سبتمبر 2020 للكوادر الإفريقية، وذلك في إطار التعاون بين الحكومتين المصرية واليابانية.

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تهدف هذه المنح لصقل الموارد البشرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع للمساهمة في تنمية الدول الإفريقية وقد تم طرحها للمناقشة في «خطة يوكوهاما التنفيذية 2019» خلال قمة تيكاد السابعة التي عقدت، في أغسطس الماضي.

وصرح الدكتور أحمد الجوهري، بأن الجامعة بالتنسيق مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» تستقبل طلبات الالتحاق لمرحلة الماجستير والدكتوراة للطلاب من الدول الإفريقية، بأقسام هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، هندسة الروبوتات والميكاترونيات، هندسة التصميم الصناعي وإدارة النظم، هندسة علوم المواد، هندسة مصادر الطاقة، هندسة البيئة، وهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، بالأضافة إلى برامج معهد العلوم الأساسية والتطبيقية علوم كيمياء النانو، البايوتكنولوجي، الرياضيات الحسابية والتطبيقية وعلوم مواد الطاقة.

وأكد «الجوهري» أهمية إطلاع طلاب مصر وإفريقيا على التكنولوجيات المتطورة وتدريبهم على استخدام التفكير وهو الأمر الذي يتسق مع التوجه العالمي

ويتناغم مع رؤية مصر وقيادتها لدعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.