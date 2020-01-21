شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السيسى يلتقى جونسون بـ"داوننج ستريت" والأمير وليام بقصر باكنجهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون بمقر الحكومة البريطانية فى "داوننج ستريت"، وذلك في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار أمس.

وتعد زيارة الرئيس السيسي هي الثانية له منذ توليه رئاسة الجمهورية، فقد كانت الزيارة الأولي في شهر نوفمبر 2015 وعقد خلالها لقاء مع رئيس الوزراء البريطانى الأسبق ديفيد كاميرون.

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ومن المقرر أن يتناول الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء البريطانى "جونسون" سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في ليبيا وجهود مكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة.